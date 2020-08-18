Lise kayıtları ne zaman? MEB-2020 lise kayıtları nereden ve nasıl yapılacak?

LGS lise tercih nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler nerede öğrenim göreceklerini öğrenmiş oldu. Şimdi ise gözler tekrardan MEB'e çevrildi ve lise kayıtları için neler yapılması gerektiği gündemde sıkça sorgulanmaya başlandı. 2020 lise kayıtlarının nereden ve nasıl yapılması gerektiği, hangi belgelere ihtiyaç duyulduğu gibi daha pek çok bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020 LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi.
Henüz kayıtların ne zaman, hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Lise kayıt işlemleri ve evrakları 2020! MEB ile lise kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgelerin listesi
MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Nakil tarihleri ise şu şekilde:
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
LİSEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELER?
Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu evraklar talep ediliyor;
Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
İlköğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf