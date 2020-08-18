Lise kayıtları ne zaman? MEB-2020 lise kayıtları nereden ve nasıl yapılacak?

2020 LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi.

Henüz kayıtların ne zaman, hangi tarihte yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Lise kayıt işlemleri ve evrakları 2020! MEB ile lise kayıtları ne zaman yapılacak? Liseye kayıt için gerekli olan belgelerin listesi

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Nakil tarihleri ise şu şekilde:

LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

LGS yerel yerleştirme sonuçlarına esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.