Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.08.2020 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2020 17:31
    ABONE OL

    'de korkunç ! Otomobilin kapısı diğer araca saplandı

    ’deki yolunda, sürücüsünün geçtiği iddia edilen otomobil, önündeki otomobile çarptı. da öndeki otomobilin kopan kapısı, diğer aracın ön kısmına saplanırken, 1 kişi yaralandı.

    Düzce’de korkunç kaza! Otomobilin kapısı saplandı...

    akşam saatlerinde yolu Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. yönüne giden yabancı uyruklu Sabbah Abu Alkıma yönetimindeki 34 CAM 523 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün geçmesi sonucu kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen 'in kullandığı 06 VHB 54 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle Ateş'in otomobilin kapısı kopup, diğer otomobilin ön kısmına düştü. Kazada Davut Ateş yaralandı.

    Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Haberler Güncel Düzce'de korkunç kaza! Otomobilin kapısı diğer araca saplandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri