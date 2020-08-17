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    Son dakika: 'da yeni düzenleme! 65 yaş ve üstü vatandaşlara "Kovid-19" kısıtlaması getirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara, toplu taşıma kullanımı, semt pazarlarına giriş ve düğünlere katılmada kısıtlamalar getirildi.

    Kastamonu'da 'Kovid-19' kısıtlaması!
    'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara "Kovid-19" kısıtlaması

    Kastamonu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara, toplu taşıma kullanımı, semt pazarlarına giriş ve düğünlere katılmada kısıtlamalar getirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip (Kovid-19) salgını kapsamında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yeni önlemler alındığı belirtildi.

    Açıklamada bugünden itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı ifade edildi.

    Kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 16.00'dan sonra semt pazarlarına girmelerinin de kısıtlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlimizde yapılmakta olan düğünlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren katılmaları kısıtlanmıştır."

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