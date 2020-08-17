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    • 17.08.2020 13:34
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınırken, iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulandı.

    Başkan Erdoğan'dan kritik temas

    Başkan , Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    KOVİD-19'LA MÜCADELE
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

    Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

    SURİYE KONUSUNDA MUTABIK KALINDI
    Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.




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