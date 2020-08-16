İşte KPSS lise, ön lisans ve lisans tarihleri! Vaka artışı sonrası KPSS ertelenecek mi? Ertelendi mi?

Devlet kurum ve kuruluşlarında kariyer sahibi olmak isteyenlerin katıldığı KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Corona virüs vakalarının artması ise adayları telaşlandırdı ve KPSS sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğini düşürdürtmeye başladı. Peki KPSS lise, ön lisans ve lisans tarihleri nedir, erteleme söz konusu mu? İşte gündemde çok sık araştırılan soruların yanıtı…