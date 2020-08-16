İşte KPSS lise, ön lisans ve lisans tarihleri! Vaka artışı sonrası KPSS ertelenecek mi? Ertelendi mi?

Devlet kurum ve kuruluşlarında kariyer sahibi olmak isteyenlerin katıldığı KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Corona virüs vakalarının artması ise adayları telaşlandırdı ve KPSS sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğini düşürdürtmeye başladı. Peki KPSS lise, ön lisans ve lisans tarihleri nedir, erteleme söz konusu mu? İşte gündemde çok sık araştırılan soruların yanıtı…
KPSS ERTELENECEK Mİ?
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, yapıldığında haberimizde yer alacaktır. Şuan KPSS ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil.
2020 KPSS NE ZAMAN?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45
Ön lisans KPSS başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında. Sınav 25 Ekim 2020'de.
Lise/Ortaöğretim KPSS başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında. Sınav 22 Kasım 2020'de.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.