"VİRÜS İMMÜN SİSTEMİNİ UYARIYOR"

Türkiye'de, tedavilere hastalığın erken döneminde başlandığını da belirten Prof. Dr. Kara sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir virüs hasar yaparak da zatürreye sebep olabiliyor. Virüs immün sistemimizi o kadar uyarıyor ki, 'Ben geldim burada problem yaratıyorum' diyor. Bizim sistemimiz de çok güçlü bir şekilde oraya saldırıyor. Aslında belki sadece tabanca ile mücadele edebileceği bir yere el bombası atıyor. Bu da bir hasara neden olabiliyor. Yani Covid-19'da biz hasarı birkaç şekilde görebiliyoruz. Bir tanesi koronavirüsün kendi yarattığı hasar, bir diğeri de immün sistemimizin neden olduğu hasar. Bir de Covid-19'da gördüğümüz küçük damarlarda tıkanmaya neden olarak hasar sebep oluyor. Biz ülke olarak önlem aldık. Sağlık Bakanlığı dedi ki 'Küçük damarlarda tıkayıcılığı önleyici tedaviyi erken verin. İkincisi immün sistemde aşırı cevabı görüyorsanız onu azaltıcı tedavi veriyoruz. Üçüncüsü ise Türkiye'de tedaviye çok erken başlanması. Bunların hepsi Covid-19'un yarattığı problemlerin önüne geçti."