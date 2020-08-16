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    • 16.08.2020 07:38
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    'dan 'ye 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi!

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ()'na devredilmesi ardından kapatılan örgütün 'nın İstanbul Erenköy'deki şubesinde müdür olarak görev yapan 'ın usulsüz kredi kullandırttığı ortaya çıktı. ’nün finans kaynaklarından kapatılan Bank Asya’da bir müşteri adına 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi kullandırıldığı ve paranın FETÖ ile iltisaklı şirkete aktarıldığı tespit edildi. Şube müdürü hakkında 15 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

    FETÖ'ye 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi!

    tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2014'te dan kredi alan kişiler mercek altına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () tarafından aynı yıl incelemeye alınan banka için risk grubunda olmayan kişi ve kurumların paravan olarak kullanılmak suretiyle kredi kullandırıldığını tespit etti.

    FETÖ ŞİRKETİNE AKTARDILAR
    Bankanın Erenköy şubesinden Uğur A. isimli bir müşteriye 1,5 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı, kredi kullanıcısının Uğur A. olarak gözükmesine rağmen asıl kullanıcının risk grubunda bulunan Herkül şirketi olduğu belirlendi. Çekilen kredinin ile iltisaklı olan şirketin hesabına aktarıldığı tespit edilirken kredinin geri ödemelerini ise şirket sahibi Ahmet Ç. ve yine risk grubunda bulunan Birim Gayrimenkul isimli şirket tarafından yapıldığı ortaya çıkarıldı.

    3 DEFA PENSİLVANYA'YA GİTMİŞ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erenköy Şubesi müdürü 'ın 'Bankacılık kanununa aykırı hareket ettiği' belirlendi. Demiral'ın FETÖ elebaşı 'i görmek için en az 3 defa Pensilvanya'ya gittiği ve başka bankalardan faizli kredi çekerek 'ya yatırdığı tespit edildi. Şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (Sabah)

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