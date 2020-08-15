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    • 15.08.2020 12:26
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    Son dakika: bölgesinde 5 /'li terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberi! MSB, bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 /'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.

    MSB duyurdu: 5'i daha yakalandı!
    MSB, bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 /'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.




    MSB'den yapılan açıklamada,"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" ifadelerine yer verildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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