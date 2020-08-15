Dışişlerİ Bakanlığından, "Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" açıklaması yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" denildi.
NE OLMUŞTU
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Borell, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile tam dayanışma İçindeyiz. Türkiye'yi derhal gerilimi azaltmaya ve diyaloga dönmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" denildi.
Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır. https://t.co/5ONfvjoL6E— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 15, 2020
NE OLMUŞTU
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Borell, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile tam dayanışma İçindeyiz. Türkiye'yi derhal gerilimi azaltmaya ve diyaloga dönmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.