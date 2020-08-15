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    • 15.08.2020 10:52
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    Son dakika: ndan AB'ye '''' tepkisi

    Son dakika haberine göre, , 'daki gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.'' ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'den AB'ye ''Doğu Akdeniz'' tepkisi
    ndan, "Avrupa Birliği'nin (AB) çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" açıklaması yapıldı.


    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" denildi.



    NE OLMUŞTU
    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Borell, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile tam dayanışma İçindeyiz. Türkiye'yi derhal gerilimi azaltmaya ve diyaloga dönmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığından AB'ye ''Doğu Akdeniz'' tepkisi
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