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    • 15.08.2020 10:43
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    Son dakika: 'de eş zamanlı narkotik denetimi

    Son dakika haberine göre, İzmir , ünlü tatil beldesi ’de eş zamanlı narkotik denetimi yaptı. Denetim kapsamında, gece kulüpleri, barlar ve eğlence merkezleri tek tek incelendi.

    Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi

    İzmir , ile mücadele kapsamında, ilçesinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Çeşme ilçesinde, Narko- timler ilçenin giriş ve çıkışında uygulama yaptı. Gece kulüpleri başta olmak üzere barlar ve diğer eğlence merkezleri, denetim kapsamında tek tek incelendi. Çok sayıda personelin katılımı ile gerçekleştirilen ani denetimde, narkotik köpekleri de yer aldı. Polis ekipleri eğlence merkezlerini denetlediği sırada, 'Leon' isimli narkotik köpeği ise mekanların otoparklarında bulunan araçların çevresinde arama yaptı.



    Ayrıca, eğlence merkezlerinde yapılan incelemelerde ise uyuşturucu maddeye rastlanılmadığı öğrenildi. İlçe genelinde yapılan eş zamanlı denetimde, çok sayıda vatandaşa kimlik sorgusu yapılırken, Narko- timler eğlence merkezlerinin yanı sıra sokak aralarında da denetim gerçekleştirdi.




    Öte yandan, binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çeşme ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satışını önlemek adına ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında, sık sık denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Çeşme'de eş zamanlı narkotik denetimi
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