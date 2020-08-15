Şehir canavarı!

Seydioğlu baklavalarının sahibi olan 2 kardeş, geçen sene trafikte hamile kadına dehşeti yaşattı. Benzer bir olay dün İstanbul Alibeyköy'de yaşandı. Emre Etyemez, yol verme konusu yüzünden trafikte sinirlendiği diş hekimi Sena Koçak'a saldırdı. Kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Koçak ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı. Emre Etyemez, tutuklandı. Kadın ise korku dolu anları anlattı: "Ağza alınmayacak küfürler etti. Arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı, camlara yumruklar savurmaya başladı. Kadınlar susmasın istiyorum. Korkmasınlar istiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum."



MAGANDA BAKLAVACI

Baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel, geçen sene İstanbul Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmıştı. Magandalara tepki yağmıştı. Tutuklanan şüpheliler, daha sonra tahliye edilmişti. Öte yandan Seydioğlu Baklava'nın tabelası, Seyidoğlu Baklavaları'nın ihtiyati tedbir kararı aldırmasının ardından indirilmişti.