Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan, 2001'de hayatını kaybetti. 3 milyar dolarlık mirasının tek sahibi ise oğlu Kerope Çilingir'di. Ancak 36 kişi, "Kerope, Manukyan'ın oğlu değil" diyerek duruma itiraz etti.



Manukyan, 3 milyar dolar miras bıraktı.

Mahkeme, mal varlığına tedbir koydururken Kerope Çilingir geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.



Kerope Çilingir