Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan, 2001'de hayatını kaybetti. 3 milyar dolarlık mirasının tek sahibi ise oğlu Kerope Çilingir'di. Ancak 36 kişi, "Kerope, Manukyan'ın oğlu değil" diyerek duruma itiraz etti.
Manukyan, 3 milyar dolar miras bıraktı.
Mahkeme, mal varlığına tedbir koydururken Kerope Çilingir geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.
Kerope Çilingir
Mahkeme, Çilingir'in doğum kayıtlarının araştırılmasına karar verdi. Manukyan'ın oğlu olmadığı tespit edilirse Çilingir'in kızları Dora ve İlda ile eşi Neslihan Çilingir mirastan pay alamayacak.
Manukyan'ın torunları Dora ve İlda Çilingir
ALİ OKTAY