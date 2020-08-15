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    • 15.08.2020 Gazete
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    Genelev patroniçesi 'ın oğlu değil mi? kavgası başlıyor

    Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni , 2001'de hayatını kaybetti. 3 milyar dolarlık ının tek sahibi ise oğlu 'di. Ancak 36 kişi, "Kerope, Manukyan'ın oğlu değil" diyerek duruma itiraz etti. Mahkeme, mal varlığına tedbir koydururken Kerope Çilingir geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

    Miras yiyemedi

    Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan, 2001'de hayatını kaybetti. 3 milyar dolarlık mirasının tek sahibi ise oğlu Kerope Çilingir'di. Ancak 36 kişi, "Kerope, Manukyan'ın oğlu değil" diyerek duruma itiraz etti.


    Manukyan, 3 milyar dolar miras bıraktı.

    Mahkeme, mal varlığına tedbir koydururken Kerope Çilingir geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.


    Kerope Çilingir

    Mahkeme, Çilingir'in doğum kayıtlarının araştırılmasına karar verdi. Manukyan'ın oğlu olmadığı tespit edilirse Çilingir'in kızları Dora ve İlda ile eşi Neslihan Çilingir mirastan pay alamayacak.


    Manukyan'ın torunları Dora ve İlda Çilingir

    ALİ OKTAY
    Haberler Güncel Kerope Çilingir Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın oğlu değil mi? Miras kavgası başlıyor
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