Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Çıkışta, gündemi değerlendiren Erdoğan dünyaya şu mesajları yolladı:

SİVİL gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu. Kemal Reis gereken cevabı verdi. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır.

AYIN 23'üne kadar Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek. Merkel ile dün konuştum. Eğer Miçotakis uluslararası hukuka saygılı davranmazsa gereğini yaparız.

BİZ Berlin Konferansı ile ilgili atılması gereken adımları diplomatik hukuk içerisinde attık, atmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde Sayın Merkel ile birçok görüşmelerim oldu. Aynı şekilde danışmanım Sayın Kalın'ın Hecker ile görüşmeleri oldu, olmaya da devam ediyor. Bu arada da bu görüşmeleri devam ettirecektir.

BU hafta içerisinde ekonomi kurulunda bir değerlendirme yapacağız. Bunlar yeni ataklar değil. Aynı operasyonları dışarıdan yaptılar, devam ediyorlar. Türkiye bu konuda güçlüdür, yere sağlam basmaya devam edecektir. Bu sağlam zeminde yola devam.

BAE'YE SERT MESAJ

Başkan Erdoğan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya da değindi. "Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da büyükelçimizi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Filistin'in yanındayız" dedi.

AKDENİZ'DE DİPLOMASİ ZAFERİ

AB Konseyi toplantısında Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye kınama isteyen Yunanistan ve Rum Kesimi, başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden destek göremedi. Türkiye'nin Avrupa ülkeleri ile yürüttüğü diplomasisi sonuçlarını verdi.

SÖZ BİLİM KURULU'NDA

ERdoğan, "Okulların açılmasıyla ilgili çalışmaları Bilim Kurulumuz yönetiyor. Kurulun aldığı kararlara da bakanlığımız ve bakanlarımız uyuyorlar ve uymaya da devam edecekler" dedi.