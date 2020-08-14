Milyonlarca kişi tarafından yoğun olarak kullanılan WhatsApp yeni özelliğiyle çok konuşulacak. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi süresince görüntülü konuşma uygulamaları ön plana çıkmıştı. 50 kişiye varan görüntülü konuşma imkanı sağlayan Messenger Rooms, Facebook'un ardından şimdi de WhatsApp'a geldi. WhatsApp geliştiricileri, bu özelliği şimdilik iOS sürümüne sundu. Bu özellik şimdilik iOS uygulamalarında bulunuyor. İşte o özelliğe dair merak edilenler...

50 KİŞİYE ÇIKIYOR

4 kişilik katılımcı sınırını 8'e çıkaran WhatsApp, Messenger Rooms entegrasyonu ile birlikte bu sayıyı dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseltmiş oldu.