Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek

Instagram, hesapların gerçek kişiler tarafından kullanılmasını istiyor; ancak Instagram bünyesinde açılan sayısız sahte hesap var ve bu hesaplarla mücadele etmek sanıldığı kadar kolay değil. Instagram ise tam bu noktada bu tür hesaplardan kurtulabilmek için 'kimlik' tespiti yapacak.