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Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek

Instagram dünyanın en popüler uygulaması konumunda. Son yapılan açıklamaya göre Instagram'ın 1 milyardan fazla kullanıcısı mevcut. Instagram'da kullanıcı deneyiminin en iyi hale gelmesi için geliştirmeler yapılıyor. Uygulamaya yeni özellikler ekleniyor veya mevcut bazı özellikler üstünde değişiklikler yapılıyor. Yeni gelecek özelliklerden biri pek çok kullanıcıyı rahatlatacak cinsten. Instagram bundan böyle kimlik isteyecek. Bakın nasıl...

14.08.2020 15:14 - Son Güncelleme: 14.08.2020 15:15
Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek

Instagram, hesapların gerçek kişiler tarafından kullanılmasını istiyor; ancak Instagram bünyesinde açılan sayısız sahte hesap var ve bu hesaplarla mücadele etmek sanıldığı kadar kolay değil. Instagram ise tam bu noktada bu tür hesaplardan kurtulabilmek için 'kimlik' tespiti yapacak.

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Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek

Instagram, sahte hesap olduğuna dair şüphe duyduğu hesaplardan kimlik bilgisiyle doğrulama isteyecek. Instagram'a bu bilgiyi ibraz edenlerin hesapları açık kalacak. Bu süreçte geç davranan kullanıcıların paylaşımları ilk etapta çok daha az kişiye ulaştırılacak; süre dolduğunda ise hesap tamamen silinecek.

Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek

Bu noktada önemli olan Instagram'ın sahte hesapları nasıl yakalayacağı. Bu kapsamda bir kullanıcının hesabına gelen takipçiler, o kullanıcının bölgesi dışından ağırlıklı olarak geliyorsa bu şüpheli bir durum olarak görülecek.

Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek

Instagram'ın bu adımı atmasında yaklaşan ABD seçimleri de önemli bir rol oynuyor. Seçim öncesinde kullanıcıların arasında yanlış bilginin yayılmasını önlemek adına 'kimlik konrolü' çözüm olarak görülüyor.

Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek

Instagram, bu durumun dışında hesabını doğrulamak isteyenlerin başvurularını tamamlamaları için de uzun süredir kullanıcılardan kimlik istiyor.

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