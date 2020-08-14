Instagram tüm bu hesapları tek tek silecek! Artık troll hesaplara son, Instagram kimlik isteyecek
Instagram dünyanın en popüler uygulaması konumunda. Son yapılan açıklamaya göre Instagram'ın 1 milyardan fazla kullanıcısı mevcut. Instagram'da kullanıcı deneyiminin en iyi hale gelmesi için geliştirmeler yapılıyor. Uygulamaya yeni özellikler ekleniyor veya mevcut bazı özellikler üstünde değişiklikler yapılıyor. Yeni gelecek özelliklerden biri pek çok kullanıcıyı rahatlatacak cinsten. Instagram bundan böyle kimlik isteyecek. Bakın nasıl...
14.08.2020 15:14
- Son Güncelleme: 14.08.2020 15:15
Instagram, sahte hesap olduğuna dair şüphe duyduğu hesaplardan kimlik bilgisiyle doğrulama isteyecek. Instagram'a bu bilgiyi ibraz edenlerin hesapları açık kalacak. Bu süreçte geç davranan kullanıcıların paylaşımları ilk etapta çok daha az kişiye ulaştırılacak; süre dolduğunda ise hesap tamamen silinecek.
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