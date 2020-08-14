Son dakika: Ülke genelinde 4 bin 643 noktada eş zamanlı araç ve motosiklet uygulaması: 1.984'ü trafikten men edildi





8.544 motosiklet ve araca para cezası uygulandı,

895 şahsa adli ve idari işlem yapıldı,

216 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı,

çok sayıda silah, kesici alet ve çok miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.