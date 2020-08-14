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    • 14.08.2020 09:32
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    Son dakika: 'ta üstüne getirilmişti! kararı erteledi

    Gelen son dakika haberine göre, 'ta yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üstü vatandaşlara getirilen ertelendi.

    O ilde sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi!

    'ta yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üstü vatandaşlara getirilen ertelendi.

    ten yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır." denildi.

    Sivas'ta, dün, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla saat 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti! Valilik kararı erteledi
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