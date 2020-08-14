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    • 14.08.2020 08:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın "ilk cevabı aldılar" dediği gerilimin perde arkası ortaya çıktı: Yunan gemisi kaçtı

    Son dakika haberi! Başkan dün yaptığı, “’imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar” açıklamasının perde arkası ortaya çıktı. 'de Türk fırkateyninin hamlesi sonrası bir Yunan savaş gemisi kaçtı.

    Perde arkası ortaya çıktı: Yunan gemisi kaçtı

    Edinilen bilgiye göre, önceki gün belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis'e yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis'e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi.




    YUNAN GEMİSİ KAÇTI
    Kemalreis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti.



    DÜN YİNE GELDİ
    Hürriyet'in haberine göre, Kemalreis'te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi. Yunan fırkateynin küçük çaplı hasardan sonra dün yine bölgeye geldiği ve ile yapılan ortak tatbikata da katıldığı öne sürüldü.


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