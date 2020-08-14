CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinde yapılan komisyon seçimlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı evine dön çağrısı üzerine İYİ Partili meclis üyelerinin sürpriz hamlesi ile CHP'lileri şoke eden bir gelişme yaşandı.
CHP Grubu gündemde olmamasına rağmen bugüne kadar 7 olan komisyon üyesi sayısını 9'a çıkarmayı teklif ederek, komisyon çoğunluğunu yeniden ele geçirmek için önerge verdi. İYİ Partili 3 Meclis üyesi bu ayak oyununa onurlu bir duruş göstererek 'hayır' dedi ve yapılan oylamada CHP grubunun bu önerisi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oyları İle 33'e karşı 34 oyla reddedildi.
Seçimlerin yapıldığı salona AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile birlikte gelen ve seçimler öncesinde Cumhur İttifakı Meclis üyeleri ile görüşen ve mecliste nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, seçimlerde 7 komisyonun tamamında çoğunluğun Cumhur İttifakına geçmesinin ardından açıklama yaptı.
MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ…
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediyesinde bütün komisyonlarda çoğunluğun Cumhur İttifakına geçtiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bugün yapılan seçimde 7 komisyonun tamamında çoğunluk AK Parti-MHP Grubumuza geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesinde yeni bir dönem başlatan ve bu kararın hayata geçmesinde emeği olan bütün Meclis üyelerimize teşekkür ediyor, Muğla'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Ortak sevdamız olan Muğla için ortak hareket eden İyi partili meclis üyelerinin desteği için teşekkür ediyoruz. Daha evvel bir araya geldiğimiz ve Mugla'mız için ortak noktada buluşma hususunda mutabık kaldığımız arkadaşlarımıza hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz.
Önce Muğla'mızı ve hemşerilerimizi düşünün bir anlayış takdire şayandır ve her türlü övgüyü hak etmektedir. Parti kimliğinden önce yatırım ve hizmetleri düşünen Muğla özelinde birleşen iyi partili meclis üyelerimizin yanındayız. Bize destek veren meclis üyelerimizin saygın duruşlarını destekliyoruz"
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise açıklamasında şunları kaydetti:
"İhtisas komisyonlarımız Muğla'yla Muğlalıyla ilgili hayata geçirilerek önemli konularda görevler almaktadır. "Komisyonlarda görev yapan Cumhur İttifakı'mızın tüm üyeleri kendi alanlarıyla ilgili yetkin kişilerden oluşmaktadır. 1 yıl boyunca Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni bir dönem başlatan bu gelişmeden büyük memnuniyet duyuyorum. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakımız Muğla'nın ve Muğlalının yararına olacak her işe olumlu katkı koymaya devam edecektir. Bu önemli kararda Cumhur İttifakı'nın yanında yer alan İYİ Parti'li meclis üyelerine de teşekkür ediyorum"
İYİ PARTİLİLER ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEDİ…
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yaşanan gelişme üzerine yaptığı açıklamada yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:
"Bugünkü meclis toplantısında, CHP Grubunun gündemde olmamasına rağmen bugüne kadar 7 olan komisyon üyesi sayısını 9'a çıkarmayı teklif ederek, komisyon çoğunluğunu yeniden ele geçirmek için önerge verdi.
İYİ Parti üyesi 3 Meclis üyesi bu ayak oyununa onurlu bir duruş göstererek 'hayır' demiş ve yapılan oylamada CHP gurubunun bu önerisi Ak Parti, MHP ve İyi Partinin oyları İle 33'e karşı 34 oyla reddedilmiştir. Meclis komisyon sayıları 7 olarak kalmış, 3 AK Parti, 1 MHP ve 3 CHP olarak gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesinde bütün komisyonlarda çoğunluk Cumhur İttifakımıza geçti."
TAKVİM.COM.TR ÖZEL HABER / KENAN GÜRBÜZ