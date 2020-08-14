CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinde yapılan komisyon seçimlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı evine dön çağrısı üzerine İYİ Partili meclis üyelerinin sürpriz hamlesi ile CHP'lileri şoke eden bir gelişme yaşandı.



CHP Grubu gündemde olmamasına rağmen bugüne kadar 7 olan komisyon üyesi sayısını 9'a çıkarmayı teklif ederek, komisyon çoğunluğunu yeniden ele geçirmek için önerge verdi. İYİ Partili 3 Meclis üyesi bu ayak oyununa onurlu bir duruş göstererek 'hayır' dedi ve yapılan oylamada CHP grubunun bu önerisi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oyları İle 33'e karşı 34 oyla reddedildi.