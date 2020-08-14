Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken, Türkiye ilan ettiği Navtex'in gereğini yerine getirerek sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz ile ilgili sıcak gelişmeler birbirini kovalarken, son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığı'na geldi. Bakan Akar ve komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, burada son bilgileri alırken, talimatlarını da aktardı.

Türkiye 10 Ağustos'tan itibaren Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ile sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Yunanistan, AB, Almanya ve Fransa'dan yardım isterken, Fransa destek göndererek Doğu Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştirmişti.

Suların ısındığı Doğu Akdeniz'de Limnos isimli Yunan fırkateyni, Oruç Reis'i taciz etmek istemiş, T.C.G Kemal Reis'in müdahalesi ile ağır hasar alarak limana çekilmişti.

Başkan Erdoğan bu gelişme sonrası, "Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla, bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ve kendilerine 'Bak bizim Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz.' dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." ifadelerini kullanmıştı.

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