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    • 13.08.2020 13:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, ve Michel ile görüşecek! Masada var

    Son dakika herine göre Başkan , ve AB Konseyi Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

    Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüşecek!

    Başkan Erdoğan, bu akşam Angela ve Konseyi Başkanı ile görüşeceğini bildirdi.

    Görüşmelerin ana gündem maddesinin 'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.



    Astana formatındaki zirve toplantılarının 6'ncısını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini, ardından bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almak üzere Katar'a günübirlik bir ziyaret düzenlediklerini hatırlatan Erdoğan, "Bu dönemde Merkel'den Trump'a, Putin'den Aliyev'e kadar pek çok liderle telefon diplomasisi yürüttük. Nitekim bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmem olacak." dedi.

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