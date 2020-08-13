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    • 13.08.2020 14:53
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    Görevli memurun izin dönüşü i çıktı, Tapu Müdürlüğü'nde işlemler durdu!

    'ın ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur A.D.'nin bayram tatili için gittiği memleketi 'dan dönüştü e yakalandığının belirlenmesi nedeniyle, müdürlük çalışanları izolasyona alındı. Tapu Müdürlüğü de, önlem amaçlı kapatılarak işlemlere ara verildi.

    Tapu Müdürlüğü'nde işlemler durdu!

    Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur A.D., Kurban Bayramı tatilini memleketi 'da geçirdikten sonra görevinin başına döndü. Şanlıurfa'da yapılan kontrollerde A.D.'nin ailesinin leri çıkınca, durum Şarköy Tapu Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine A.D.'ye yapılan test de pozitif çıkmasının ardından, müdürlük önlem amaçlı kapatılarak işlemlere ara verildi. Müdürlükte çalışanlara yapılan testler sonucu, 12 kişi daha izolasyona alındı.


    Müdürlükte işlemleri olan vatandaşlara cep telefonu ile gönderilen mesajda, "Covid-19 sebebi ile işlemlere bir süre ara verilmiştir. Biz yeniden haber verene kadar hiçbir şekilde müdürlüğümüze imzaya gelmeyiniz" denildi.
    Tapu Müdürlüğü ile aynı binada bulunan kaymakamlık ve adliye ile A.D.'nin temasta bulunduğu iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Vatandaşların işlemleri sırasında mağdur olmamaları için A.D ile teması bulunmayan 2 memur görevlendirildi. Müdürlükte sadece acil işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

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