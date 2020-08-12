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    • 12.08.2020 10:09
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    Tarihi eser kaçakçılarına operasyon! Hepsi ele geçirildi

    Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçırdığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri 39 tarihi eseri ise ele geçirerek İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergiledi.

    İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

    Arnavutköy'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 39 tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Arnavutköy'deki bir adrese düzenlenen operasyonda 39 tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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