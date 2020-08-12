Son dakika: Okullar 21 Eylül'de mi, 31 Ağustos'ta mı açılacak? MEB 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu eğitim gündemiyle toplandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Gündemde yer alan konulardan birisi de okulların açılış tarihiydi. Şimdi milyonlarca öğrenci ve öğretmen "Okullar 21 Eylül'de mi, 31 Ağustos'ta mı açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadelerini kullandı.
MEB VE BİLİM KURULU OKUL AÇILMA TARİHİ KARARI NEDİR?
Bilim Kurulu toplantısı birazdan sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantının ardından açıklamada bulunacak. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
MEB'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'den gelen açıklamada " 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.