Son dakika: Okullar 21 Eylül'de mi, 31 Ağustos'ta mı açılacak? MEB 2020-2021 uzaktan eğitim mi olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu eğitim gündemiyle toplandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Gündemde yer alan konulardan birisi de okulların açılış tarihiydi. Şimdi milyonlarca öğrenci ve öğretmen "Okullar 21 Eylül'de mi, 31 Ağustos'ta mı açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önerimiz, yüz yüze eğitimin, en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." dedi.