MEB son dakika açıklaması: 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

21 Eylül'de okullar açılacak mı? Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve öğretmen bu kapsamda okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

21 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadelerini kullandı.