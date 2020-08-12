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    • 12.08.2020 13:34
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    Son dakika haberi: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn yeniden Kaş'ta

    Son dakika haberi... Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn, 'nın Kaş ilçesinde 'na demir attı. Dün öğle saatlerinde bölgeden ayrılan askeri geminin gece bölgeye döndüğü öğrenildi.

    Türk fırkateyni yeniden Kaş'ta

    Sismik Araştırma Gemisi, 'nin Nawtex (deniz duyurusu) bildiriminin ardından dün sabah Limanı'ndan 'ın Güney batısına hareket etti. Oruç Reis, bölgede 5 fırkateynin refakat ve korumasında çalışmalara başladı. Oruç Reis'in bölgeye gitmesinin hemen ardından , 'na fırkateyn gönderdi.

    'de tatbikata katılan bir Türk fırkateyni ise Kaş'ın Limanağzı bölgesi açıklarına gönderildi. Tatbikata katılan Atak tipi helikopterler de Kaş üzerinde alçak uçuş devriyesi yaparken, deniz seviyesine kadar alçalıp, yönleri Meis'e dönük halde uzun süre havada kaldı. Helikopterin manevraları, Kaş'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'ndan da rahatlıkla görüldü. Helikopterler ve Türk fırkateyni, bölgeden tekrar tatbikat bölgesine döndü.

    Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı fırkateyn, bugün tekrar Kaş'a geldi. 'na giren askeri gemi, demir attı. Her iki ülkeye ait askeri gemilerin bölgede bekleyişi sürüyor.

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