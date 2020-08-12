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    • 12.08.2020 16:14
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    'da yangın paniği

    'da bulunan üç katlı bir binanın çatı bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile söndürülürken, binanın çatı bölümünde hasar oluştu.

    Büyükada'da yangın paniği

    Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
    Büyükada, Düzenli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Öte yandan binadan çıkan dumanlar Kartal, Dragos Sahili'nden de görüldü.
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