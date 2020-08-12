Büyükada'da yangın paniği

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu. Öte yandan binadan çıkan dumanlar Kartal, Dragos Sahili'nden de görüldü.