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    • 11.08.2020 09:48
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    Yeni tedbirleri yolda! Eylülün ikinci yarısından itibaren...

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 20 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan ve vücudumuzu ele geçiren koronavirüsten korunmak için en önemli kurallardan ikisi sosyal mesafe ve maske oldu. ’de vaka sayısında yeniden artış görülmesinin ardından yeni tedbirlerin geleceği sonucunu ortaya çıkardı. Buna göre nisanda alınan bir dizi önlemin benzerleri, eylülden itibaren yine uygulanabilir.

    Koronavirüs vaka sayılarının binin üzerine çıkmasıyla salgınla mücadele çalışmaları, yeni planlamalarla devam ediyor. Çalışmalar öncelikle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları üzerinden sürdürülürken, Cumhurbaşkanlığı da sürece koordinasyon açısından dahil oluyor.

    PANDEMİ HASTANELERİ
    Buna göre ilgili bakanlıklar, geçen nisan ayında aldığı bir dizi önlemin benzerlerini, eylülün ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyacak. Sağlık Bakanlığı, yeni strateji belirleyecek.

    Ankara'daki planlamanın benzeri, ülke geneline yayılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, yoğun bakımların ayrılması, koronavirüs hastanelerinin listesinin yayınlanması, personel görevlendirmesi planlamaları duyurulacak.

    İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri de artarak devam edecek. Sahil bölgelerindeki tesislerde, lokantalar ve AVM'lerde denetimler sıklaştırılacak.

    DAHA SIKI ÖNLEMLER
    Yetkililer, "Kamusal presin arttığına şahit olacağız. Eylül 15'e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığı arttırılmaya çalışacak. Ancak 15 Eylül'den sonra yeni kurallar gündeme gelebilir.

    Çünkü, herkes, işine ve okuluna dönmüş olacağı için, uyarıları daha ciddiye alacak. Toplum psikolojik açıdan o zaman hazır olacak" diyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Yeni koronavirüs tedbirleri yolda! Eylülün ikinci yarısından itibaren...
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