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    • 11.08.2020 14:27
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Savunma Bakanı Hasanov'u kabul etti

    Son dakika haberine göre, Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Savunma Bakanı Hasanov'u kabul etti
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