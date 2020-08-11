Kendilerinin de VETAL şirketi ve TUBİTAK ile ortak bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Turgut, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaya 1 Nisan'da başladık. Şu anda çalışmamızın sonuna yaklaştık. TUBİTAK'a önce bir proje verdik. Bu çalışmamız aşı çalışmasına benzer bir çalışma ancak bizim çalışmamızın aşı çalışmalarından farkı beşeri antiserum olmasıdır. Şu anda hayvanlarda test aşamasına geldik. TUBİTAK ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halindeyiz. Elimizde yaklaşık 7 bin hastaya yetecek kadar antiserum toplanmış durumda. Ancak testlerin tamamı bitmedi."