İstanbul'da yaşayan Beril Boz, 2009'da çocukluk hayali olan hukuk fakültesini kazandı. Okulunu yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı. Akademide çok prestijli bir burs olan Fulbright bursunu kazandı. ABD'deki IVY Lig üyesi University of Pennsylvania'da yüksek lisansını tamamladı.



Beril Boz, başarısıyla parmak ısırttı. İki ülkede de avukatlık ruhsatı alan nadir isimlerden olmaya hak kazandı.

İstanbul Barosu'nun yanı sıra 2014'te New York Eyalet Barosu'nun sınavlarını geçerek iki ülkenin avukatlık ruhsatına sahip olmayı başardı. Son olarak İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde doktoraya başladı. Herkese "Çok çalışın. Hayallerinizin ve amaçlarınızın peşinden gidin" çağrısı yaptı.