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    • 11.08.2020 Gazete
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    Avukat hem 'de hem de 'de avukatlık ruhsatı aldı

    , hukuk fakültesini dereceyle bitirdi. için ’ye gitti. sınavını geçti. Her iki ülkede de avukatlık ruhsatı alıp başarısıyla örnek gösterildi.

    Ezber bozdu

    İstanbul'da yaşayan , 2009'da çocukluk hayali olan hukuk fakültesini kazandı. Okulunu yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı. Akademide çok prestijli bir burs olan Fulbright bursunu kazandı. 'deki IVY Lig üyesi University of Pennsylvania'da ını tamamladı.


    Beril Boz, başarısıyla parmak ısırttı. İki ülkede de avukatlık ruhsatı alan nadir isimlerden olmaya hak kazandı.

    İstanbul Barosu'nun yanı sıra 2014'te 'nun sınavlarını geçerek iki ülkenin avukatlık ruhsatına sahip olmayı başardı. Son olarak 'de 'nde doktoraya başladı. Herkese "Çok çalışın. Hayallerinizin ve amaçlarınızın peşinden gidin" çağrısı yaptı.

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