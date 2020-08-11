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    • 11.08.2020 Gazete
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    'de yaşayan ünlü doktor 'den kardeşi Nazlım Öz'e şok suçlama!

    'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. ile kardeşi Nazlım arasında sular durulmadı. Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer hastası anneleri 'e kötü davranmakla suçladı.

    Avukuat

    ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım arasında sular durulmadı. Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer hastası anneleri Suna Öz'e kötü davranmakla suçladı.


    Suna Öz ve Mustafa Öz

    Önceki gün avukatının asistanı Sema Gedikli'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, tartıştığı asistanı evden attı! İkili arasındaki tartışma yargıya taşındı.


    Nazlım Öz, bir ilaç firmasında yöneticilik yapıyor.


    Öz, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

    DİLEK YAMAN
    Haberler Güncel ABD'de yaşayan ünlü doktor Mehmet Öz'den kardeşi Nazlım Öz'e şok suçlama!
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