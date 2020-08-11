ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım arasında sular durulmadı. Prof. Dr. Öz, kardeşini Alzheimer hastası anneleri Suna Öz'e kötü davranmakla suçladı.
Suna Öz ve Mustafa Öz
Önceki gün avukatının asistanı Sema Gedikli'yi kardeşi ve annesinin yaşadığı eve yolladı. Duruma sinirlenen Nazlım Öz, tartıştığı asistanı evden attı! İkili arasındaki tartışma yargıya taşındı.
Nazlım Öz, bir ilaç firmasında yöneticilik yapıyor.
Öz, "Kardeşim beni öldürmekle tehdit ediyor" dedi.
DİLEK YAMAN