11 Ağustos korona vaka tablosu akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda günün güncel koronavirüs tablosu merak eden vatandaşlar son durumu öğrenmek için açıklamayı bekliyor. Dün Sağlık Bakanlığı, 62 bin 219 test yapıldığını ve 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu duyurmuştu. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 11 Ağustos korona vaka tablosu

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.