2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. YÖK tarafından üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.. Peki, üniversiteler Eylül'de açılacak mı? 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler.... Üniversitelerin açılması ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı ve tarih verilmedi. YKS Tercihlerinin açıklanmasının ardından 29 Temmuz ile Ağustos ayının ilk günlerine kadar üniversite kayıtları yapılacak. Kayıtların ardından üniversitelerin Eylül ayının ortalarında açılması bekleniyor.
2020-2021 ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerin açılması ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı ve tarih verilmedi. YKS Tercihlerinin açıklanmasının ardından 29 Temmuz ile Ağustos ayının ilk günlerine kadar üniversite kayıtları yapılacak. Kayıtların ardından üniversitelerin Eylül ayının ortalarında açılması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimlerin 31 Ağustos günü başlayacağına yer verildi. Hazırlıklar devam ederken İŞKUR , okullarda çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu ve ilanlar yayımlanmaya başladı başvurular alınmaya başladı.
İLKOKUL-ORTAOKUL VE LİSELER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimlerin 31 Ağustos günü başlayacağına yer verildi. Hazırlıklar devam ederken İŞKUR , okullarda çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu ve ilanlar yayımlanmaya başladı başvurular alınmaya başladı.
YÖK: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜKSELTİLDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (KovidKovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."