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    • 10.08.2020 09:16
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    Son dakika: Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masada koronavirüs önlemleri var

    Son dakika haberine göre bugün Başkan ’ın liderliğinde toplanacak kabinede en önemli gündem maddesi koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturacak. Toplantıda okulların açılış tarihi de konuşulacak. İşte detaylar.

    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor!
    Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınına karşı genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirilecek. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde 'nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

    Hürriyet'in haberine göre okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye'deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı 'ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'daki temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

    İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
    Tartışmaları süren Sözleşmesi konusunda ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor. Kabinede bakanların sözleşmeye dönük görüşlerini alması beklenen Erdoğan, en kapsamlı değerlendirmeyi ise bu hafta AK Parti'de gerçekleştireceği MYK toplantısında yapacak.

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