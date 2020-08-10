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    • 10.08.2020 12:45
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    'da bir köy karantinada

    'da yeni tip salgını tedbirleri kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı bir köy karantinaya alındı. Karantina yasağına uymayan kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

    O ilimizde bir köy karantinada

    'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Başdeğirmen köyünde Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde hastalığın yayılmaması için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

    Alınan karantina kararının uygulaması başladı.

    Karantina süresince yasaklara aykırı davranan kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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