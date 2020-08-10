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    • 10.08.2020 Gazete
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    'nin eşi 'den için 100 bin dolar bağış

    ’daki dan geriye, 43 metre derinliğinde dev bir krater kaldı. Ülkenin kısa sürede toparlanması için tüm dünyada yardım kampanyası başlatıldı. 'ta yaraların sarılması için yardım kampanyası başlatıldı. Oyuncu 'nin Lübnan doğumlu eşi , yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağış yaptı.

    Yüzde yüz destek

    Lübnan'ın başkenti , 4 Ağustos günü 2 bin 700 ton amonyum nitrat sı ile sarsıldı. Patlamada; 158 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Büyük yıkımın yaşandığı ülkeye, başta olmak üzere tüm dünyadan destek yağdı. Patlamadan geriye kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara başlandı. Yetkililer, amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde 43 metre derinliğinde büyük bir krater oluştuğunu açıkladı.


    Beyrut'ta yaraların sarılması için yardım kampanyası başlatıldı. Oyuncu 'nin doğumlu eşi , yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağış yaptı.

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