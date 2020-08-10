Lübnan'ın başkenti Beyrut, 4 Ağustos günü 2 bin 700 ton amonyum nitrat patlaması ile sarsıldı. Patlamada; 158 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Büyük yıkımın yaşandığı ülkeye, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan destek yağdı. Patlamadan geriye kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara başlandı. Yetkililer, amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde 43 metre derinliğinde büyük bir krater oluştuğunu açıkladı.



Beyrut'ta yaraların sarılması için yardım kampanyası başlatıldı. Oyuncu George Clooney'nin Lübnan doğumlu eşi Amal Clooney, yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağış yaptı.