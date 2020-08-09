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    • 09.08.2020 13:50
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    Yeni koronavirüs düzenlemesi! 81 ile gönderildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'ye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacakların "Kovid-19 " testleri, tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarlarda çalışılabilecek.

    Yeni koronavirüs düzenlemesi! 81 ile gönderildi

    Son dakika haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin valiliğine Kovid-19 "" testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi. Düzenlemeyle, yurt dışı seyahati yapacak kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Kovid-19 tanısı için yapılacak PCR testleri de kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından çalışılabilecek.

    Kovid-19 PCR testi çalışan laboratuvarların dış kalite kontrol çalışmaları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek. Her testin sonucu, Bakanlıkça belirlenen sistem üzerine işlenecek. Test sonuçlarını bu sisteme girmeyen sağlık kuruluşları hakkında yasal işlem yapılacak. Ayrıca Bakanlık, ihtiyaç olması halinde ilgili laboratuvarların kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ve ücretsiz çalışılması koşuluyla test gönderebilecek.

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