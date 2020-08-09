E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

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E-okul VBS giriş ekranı nasıl açılır?

E-Okul VBS'den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.