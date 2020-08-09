LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler birinci nakil ve ikinci nakil başvuru tarihlerini merak ediyor. ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvurusunda bulunacak. Peki, LGS nakil başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde. LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
LİSE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta erişime açılacak.
24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;
*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)
*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.
*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.