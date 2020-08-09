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    • 09.08.2020 23:11
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    MSB duyurdu: kuzeyine hava harekatı! 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    , kuzeyi bölgesinde 3 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    , kuzeyi bölgesinde 3 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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