CHP 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda genel başkanlığa Aylin Nazlıaka seçildi. Kurultayda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

Sonuçlar belli olduktan sonra Nazlıaka, teşekkür konuşması yaptı.

4 YIL ÖNCE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Aylin Nazlıaka, 2016 yılında ilginç bir olay sonucu CHP'den ihraç edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, oy çokluğu ile kesin ihracına karar vermişti.

NAZİF KARAMAN / SABAH