Rambo Aylin!
Kılıçdaroğlu’nun makamında olay... CHP’li Aylin Nazlıaka, ‘Atatürk posterini indirdi’ dediği Necati Yılmaz’a tokat attı
NECATİ YILMAZ
Nazlıaka'nın tokat savurup üzerine yürüdüğü Necati Yılmaz'ı araya giren CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç kurtardı. Nazlıaka'nın elinden güçlükle kurtulan Yılmaz, PM'de Kılıçdaroğlu'na sitem etti. Yılmaz'ın "Sayın genel başkan bu kadının partide ne işi var. Bizi kamuoyuna rezil edecekti" sözlerini sakin bir ifadeyle dinleyen Kılıçdaroğlu'nun "Allah Allah siz ne yaptınız öyle" karşılığını verdiği öğrenildi.
Zafer ŞAHİN
Etiketler: Aylin Nazlıaka , Necati Yılmaz , CHP
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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