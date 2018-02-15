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Rambo Aylin!

Kılıçdaroğlu’nun makamında olay... ’li , ‘Atatürk posterini indirdi’ dediği ’a tokat attı

Rambo Aylin!
CHP'de kurultaydan sonra toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yaşanan Aylin Nazlıaka tartışmasının Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odası önünde fiili kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı kulis bilgilerine göre , PM'de kendisinden 'Bu kadın' diye bahseden ve partiye dönüşüne karşı çıkan Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'a lideri Kılıçdaroğlu'nun makam odası önünde fiziki saldırı girişiminde bulundu.




Nazlıaka'nın tokat savurup üzerine yürüdüğü Necati Yılmaz'ı araya giren CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç kurtardı. Nazlıaka'nın elinden güçlükle kurtulan Yılmaz, PM'de Kılıçdaroğlu'na sitem etti. Yılmaz'ın "Sayın genel başkan bu kadının partide ne işi var. Bizi kamuoyuna rezil edecekti" sözlerini sakin bir ifadeyle dinleyen Kılıçdaroğlu'nun "Allah Allah siz ne yaptınız öyle" karşılığını verdiği öğrenildi.


Zafer ŞAHİN
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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