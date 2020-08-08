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    • 08.08.2020 10:02
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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'a gitti

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Beyrut'a gitti. Oktay'a, da eşlik ediyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Lübnan'a gitti

    Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, da eşlik ediyor.

    TÜRK EKİPLER BEYRUT LİMANI'NDAKİ ARAMA-KURTARMA FALİYETLERİNİ SÜRDÜYOR
    Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), UMKE ve Türk Kızılay, 'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

    Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.


    Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



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