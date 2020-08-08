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    • 08.08.2020 16:12
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    Son dakika: 'de 'ya bir darbe daha: Teröristlere ait ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'ün Yayladere ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 'lı teröristlere ait el yapımı () ele geçirildi.

    Bingöl'de PKK'ya bir darbe daha!

    ekiplerince terör örgütü 'ya yönelik Yayladere ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



    "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 7 Ağustos 2020 tarihinde Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette mühimmat harp başlığı tadil edilerek düzenlenmiş el yapımı patlayıcı, 8'li pil bloğu, 4 metre akım taşıyıcı kablo, anti-tank roketatar mühimmatı ve 120 milimetre çapında topçu mühimmatı ele geçirilmiştir."

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