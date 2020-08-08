İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:







"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 7 Ağustos 2020 tarihinde Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette mühimmat harp başlığı tadil edilerek düzenlenmiş el yapımı patlayıcı, 8'li pil bloğu, 4 metre akım taşıyıcı kablo, anti-tank roketatar mühimmatı ve 120 milimetre çapında topçu mühimmatı ele geçirilmiştir."