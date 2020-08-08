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    • 08.08.2020 19:28
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    ’de korsan sürücü yakalandı

    'un ilçesinde servis aracı plakasının başka bir araca takılarak korsan çalıştırıldığını tespit eden polis, şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, araç trafikten men edildi.

    Kadıköy’de korsan sürücü yakalandı

    'de 8 Ağustos tarihinde servis plakasının başka bir araca takılıp korsan çalıştırıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. 34 LHM 463 plaka sayılı araç Kadıköy ilçesi caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan inceleme sonucunda araca takılı olan plakaların başka bir araca ait olduğu, aracın tescilli plakalarının 34 VK 9201 olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü M.Y'ye 2918 sayılı K.T.K' nın 23/5-A ( Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak) maddesine istinaden 6 bin 129 TL trafik idari para cezası yazılıp araç trafikten men edildi.

    Ayrıca araç sürücüsü M.Y. adli işlem yapılmak üzere Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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