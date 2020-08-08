Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.08.2020 20:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2020 20:07
    ABONE OL

    'da bayram günü kaybolan 'i arama çalışmaları sürüyor

    'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki 'in arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.

    Dağ tepe demeden Miraç'ı arıyorlar

    Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, bayram ziyaretine geldikleri anneannesinin evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in arama çalışmaları 9'uncu günde de sürdürüldü.

    Kurban Bayramı'nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu.

    Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları ama çalışması başlattı.Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün, 9'uncu gününde de sürdürüldü.

    Kelekçiler Mahallesi sınırında bulunan Dicle Nehri kıyısı ile dağlık alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, iz takip köpekleriyle bölgeyi karış karış arıyor.

    Dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, Miraç'ın izine henüz rastlanmadı.
    Haberler Güncel Diyarbakır'da bayram günü kaybolan Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri