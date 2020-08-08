Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları ama çalışması başlattı.Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları, bugün, 9'uncu gününde de sürdürüldü.

Kelekçiler Mahallesi sınırında bulunan Dicle Nehri kıyısı ile dağlık alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, iz takip köpekleriyle bölgeyi karış karış arıyor.