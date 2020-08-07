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    • 07.08.2020 16:00
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    'den ve 'ın sözde anlaşmasına sert tepki! " Göz yummayacağız"

    () , ile arasında imzalanan sözde () belirlenmesi anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi.

    KKTC'den sözde anlaşmaya sert tepki! Göz yummayacağız

    ve 'de petrol ve doğalgaz bulunduğuna inanılan bölgeler için sözde ekonomik münhasır alan anlaşmasına 'nden tepki geldi. , Mısır ve Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde MEB belirlenmesi anlaşmasının Türkiye tarafından yok hükmünde ilan edilmesi gayet yerinde ve doğru" dedi.

    HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE GÖZ YUMULMAYACAK

    Yazılı açıklama yapan Tatar, "Yunanistan ile Mısır arasında sırf Türk-Libya Memorandumunu ortadan kaldırma amacıyla imzalanan Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi anlaşması bu iki ülkenin hak, hukuk tanımazlıklarının yeni bir örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, ne Türkiye, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacaktır. Güçlü Türkiye Doğu Akdeniz'deki tüm oyunları bozabilecek kapasiteye sahiptir ve bu fiilen görülmektedir" ifadelerini kullandı.

    'GEREKLİ UYARIYI ALSINLAR'

    'nin anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamaya atıf yapan Tatar şöyle devam etti:
    "Umarız bu iki ülke gereken mesajı alırlar ve Türkiye'nin haklarına el atmaya yeltenmezler. Bölgemizin gerginlik ve çatışmaya değil, işbirliği ve barışa ihtiyacı vardır. Bunun için gereken ise haklara saygı gösterilmesi bir takım bölge dışından gelen aktörlerin oyunlarına gelinmemesidir."

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