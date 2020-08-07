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    • 07.08.2020 16:26
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    ve 'ten Irak'ta ortak operasyon! 7 PKK'lı öldürüldü

    haberine göre ve 'in ortak düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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