



2021'İN SONUNDA AÇILACAK

Yeni AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin dış kabuğu ise ortaya çıktı. Ana opera salonunun mekanik sahne sistemleri siparişleri yurt dışından verildi. Pandeminin etkisiyle siparişlerin geç gelecek olması nedeniyle opera ve ana salon 2021'in sonunda açılacak.

AKM'nin diğer bölümlerinin yapımında kullanılacak montaj ürünlerinin tamamının siparişleri verildi. Gelen parçaların ise montajlama çalışmaları sürüyor. Yeni AKM inşaatında yer alacak olan 4 katlı kapalı otopark da tamamlandı. AKM'nin alt katlarındaki elektrik ve mekanik ince işlerin yapımı da devam ediyor.